Pınar Altuğ: Mutlu olmamı istemiyorlar

Bir döneme damgasını vuran 'Çocuklar Duymasın' dizisiyle ünlenen Pınar Altuğ, sosyal medyada takipçilerin yaptığı kötü yorumlar hakkında konuştu. Oyuncu, Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu üstlendiği 'Bambaşka Sohbetler' programında geçmişte yaşadığı olaylarla ilgili, "İnsanlar mutsuz ve birinin mutlu olmasına tahammül edemiyorlar. İçindeki hırsı dışa vuruyor. Ben kimseyi eğitmek ve mutlu etmekle mükellef değilim, bir yere kadar müsamaha gösterebilirim, bu kadar insanın içinde bana cevap veremez diye düşünüyor, ben de cevap verebiliyorum; armut toplamıyorum" dedi.



KIZIMLA GURUR DUYUYORUM

Yağmur Atacan'la mutlu bir evliliği olan oyuncunun 13 yaşında Su adından bir kızı var. Kızıyla gurur duyduğunu belirten Altuğ, "Su tatlı bir genç kız oldu. Çok şaşırtıyor, çok duygulandırıyor. Nasıl bir kız yetiştirmek istiyorsun deseydin, bu olurdu. Eklemek ya da çıkarmak istediğim bir şeyi yok. Gurur duyacağım bir kızım var" dedi.

