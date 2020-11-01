Sosyal mesafeli özlem giderme

Vadistanbul'da objektiflere yansıyan Pınar Altuğ Atacan ve Yağmur Ataca çifti, "Maskelerimiz ve kolonyalarımız hep yanımızda. Pandemi sürecinde dostlarımızı çok ihmal ettik o yüzden biraz sosyal mesafeli de olsa dostlarımızla bir araya gelmek istedik" diye konuştu.

