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01 Kasım 2020 Pazar 16:28:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 09:14:00

Pınar Altuğ Atacan ve eşi Yağmur Atacan'dan sosyal mesafeli özlem giderme

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Pınar Altuğ Atacan ve eşi Yağmur Atacan, koronavirüs önlemleri kapsamında arkadaşlarıyla buluştu.

Vadistanbul'da objektiflere yansıyan Pınar Altuğ Atacan ve Yağmur Ataca çifti, "Maskelerimiz ve kolonyalarımız hep yanımızda. Pandemi sürecinde dostlarımızı çok ihmal ettik o yüzden biraz sosyal mesafeli de olsa dostlarımızla bir araya gelmek istedik" diye konuştu. 

Etiketler : Pınar Altuğ Atacan Yağmur Atacan sosyal mesafe koronavirüs önlem
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