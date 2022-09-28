‘Pınar ailemle tanıştı'

'Sipahi' dizisinin başrolünde yer alacak olan Kaan Yıldırım ve Özge Gürel, önceki akşam Etiler'deydi. Yakın arkadaş olan İkili, bir mekanda yemek yiyerek dizileri hakkında konuştu. Çıkışta keyifli oldukları görülen Yıldırım, özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu. Oyuncu Pınar Deniz ile mutlu bir birlikteliği olan Yıldırım, sevgilisinin ablası Nilüfer Yıldırım ile Instagram'dan arkadaş olmaları hakkında, "Ablam benim hayatımdaki en önemli insanlardan biri, keza Pınar da öyle. Birbirlerini sosyal medyasından takibe almaları normal" dedi. Güzel oyuncunun aileye girdiğini söyleyen Yıldırım, "Pınar tabii ki ailemle tanıştı" diyerek evlilik sinyalleri verdi.