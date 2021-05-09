Pijamalardan kurtulma mutluluğu

Önceki gün bir çekim nedeniyle evden çıktığını söyleyen Burcu Kara, topuklu ayakkabılarla dolaşmayı ve makyaj yapmayı özlediğini söyledi. Pijamadan kurtulup makyaj yapan Burcu Kara, özlediği günler olduğunu söyleyerek kendini iyi hissetiği o anların fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

