Peynire hasret kaldı
Damla Sönmez, 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisiyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Damla Sönmez, dijitalde ekrana gelecek olan 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisiyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Oyuncu, alerjik bünyeye sahip olan kişilerin uyguladıkları bir beslenme programı olan Eliminasyon diyetine başladığını söyledi. Diyetinde 6 günü tamamlayan Sönmez bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak altına, "Eliminasyon 6. gündü. Peynirsizlik acı ama bayağı faydalı bir şey" notunu yazdı.