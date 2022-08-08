Petekkaya filme değer kattı

'Filme Gel' adlı sinema filminin yapımcılığını üstlenen komedyen Okan Karacan önceki gün eşi Zeynep Kadıoglu ile görüntülendi. Çekimleri İstanbul ve Çanakkale'de gerçekten ve Erkan Petekkaya, Fırat Doğruloğlu, Tolga Güleç ve Aslıhan Karalar gibi isimlerin yer aldığı filmin vizyona gün saydığını söyledi. Karacan, "Oyuncu kadromuz müthiş, özellikle Erkan Petekkaya filmimize çok değer kattı" dedi.