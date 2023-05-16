TRT'nin 'Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı' dizisinde yer alan oyuncu Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi, sosyal medyada kendisine ve ailesine yönelik çirkin yorumlarda bulunan bir kullanıcıya sert sözler söylemişti. Önceki gün eşiyle birlikte görüntülenen Abazi, "Ailevi yorumlar yapılınca ve son olarak da çocuklarıma hakaret gelince ben de dayanamadım, söz konusu çocuklarım olunca... O kişiyi bulacağım ama peşini bırakmayacağım" dedi.

