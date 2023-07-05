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05 Temmuz 2023 Çarşamba 07:29:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2023 Çarşamba 07:29:00

'Peruklu 35, peruksuz 60 yaşında oluyorum'

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Şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu.

Şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu. KerkiSolfej organizasyonuyla sahne alan Tilbe, kıyafetiyle göz kamaştırırken, bir an olsun düşmeyen enerjisiyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Bir süre önce saçlarını kısa kesen Tilbe, sahnesine perukla çıktı. Konserinin başlarında peruğu çıkaran Tilbe alkış yağmuruna tutuldu. Tilbe, "Saçlarım beyazladı. Peruk takınca 35 oluyorum, takmayınca da 60'lara doğru yürüyoruz Allah'a şükürler olsun" dedi.

Etiketler : Peruklu 35 Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Şarkıcı Yıldız Tilbe
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