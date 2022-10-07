Perde arkasında modacı var

Ajda Pekkan ve Bülent Ersoy'un arasındaki gerginliğin arka planındaki gerçek ortaya çıktı. Kıyafet hazırlığı için modacısıyla buluşan Pekkan, bir sonraki randevunun Ersoy olduğunu öğrenince işini uzattı.

Sanatçı Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan arasında sular durulmuyor. Ersoy, Kuruçeşme'deki vereceği konserini tek taraflı iptal etmesinin biletleri satılmadığı için olduğu iddia edildi. Haberler karşısında Ersoy, Ajda Pekkan'a yüklenip, sanatçının Almanya'da 3 konserinin iptal olduğunu açıkladı. Ersoy'un Ajda Pekkan'a ağır sözler sarf etmesinin nedeni ortaya çıktı. Temizmagazin.com'un haberine göre; ikilinin arası modacı Burcu Sedef yüzünden açıldı. Her iki ismin 1 Ekim'deki sahnelerine kostüm hazırlayan Sedef, provalar için erken saatte Pekkan'a, öğleden sonra da Ersoy'a randevu verdi. Pekkan'ın şortunun altına giyeceği çizmede sorun çıkınca, kendisinden sonra Ersoy'a gideceğini öğrenen Süperstar, işi bilerek yavaştan aldırdığı iddia edildi. Bunun üzerine de Ersoy da geç saate kalınca başka bir modacının kıyafetini giydi. İkili arasında yaşanan konser polemiğinin nedeni Ajda Pekkan'ın yaptığı modacı oyunu olduğu öğrenildi. Pekkan ve Ersoy, daha önce 6 yıl küs kalmıştı.