Pembe top Demet'te
Meme kanserinde erken tanının sembolü haline gelen 'Pembe Top', bu yıl gönüllü destekçi Demet Özdemir'in elinden yükselecek.
Meme kanserinde erken tanının sembolü haline gelen 'Pembe Top', bu yıl gönüllü destekçi Demet Özdemir'in elinden yükselecek. Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Pembe Top Sahada' projesinin bu yıl gönüllü destekçisi Demet Özdemir objektif karşısına geçti. Özdemir, Anadolu Efes ile UNICS Kazan arasında oynanacak maçta top atışını yapacak.