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09 Haziran 2020 Salı 08:20:00 - Güncelleme:09 Haziran 2020 Salı 08:20:00

Pembe dizinin merkezi Türkiye oldu! Türk dizilerine övgü...

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İspanya'da çıkan günlük gazete El Pais, Türk dizilerine övgüler yağdırdı. Türkiye'nin dünyadaki en büyük dizi ihracatçılarından biri olduğunu söyleyen İspanyol gazetesi El Pais, bu başarının üniversitede araştırma konusu olduğunu yazdı. Sonuca göre bu beğeninin sırrı; muhteşem oyunculuklar, duygusal sahneler, lüks yaşamlar, vurucu müzikler.

Gazetede Güney Afrika'dan Japonya'ya, Buenos Aires'ten Milano'ya Türk dizilerinin ekranları fethettiğinden söz edilerek "Ülke, dünyadaki en büyük dizi ihracatçılarından biri haline geldi. 10 yıldan kısa bir süre içerisinde Türkiye, pembe dizi alanının güç merkezi oldu. Dünyada 146 ülkeye yaklaşık 150 Türk dizisi satıldı ve dört kıtada 600 milyon insan tarafından izlendi" denildi. Ayrıca koronavirüs salgını sırasında evlerinden çıkmayan insanların da Türk dizilerine olan talebi artırdığından bahsedildi.

'Türk dizileri bağımlılık yaratıyor'

KÜRESELLEŞMENİN önemine de değinen El Pais gazetesi, "Pembe dizilerin yakaladığı şöhretle dizilerin aktörleri de büyük hayran kitlesine ulaştı. Artık kültür ABD'den dünyaya akmıyor" diyerek haberini şöyle devam ettirdi: "Gürcistan Üniversitesi'nde öğrenim gören Venezuelalı Carolina Acosta, Türk dizilerine karşı konulamamasıyla ilgili araştırma yaptı. Malzeme basit; muhteşem oyuncular, duygusal sahneler, lüks yaşamlar, üstün yapım kalitesi. Çekimler gerçek mekanlarda yapılıyor. Konaklar, Boğaz, İstanbul sokakları... Müzikler vurucu. Türkler dramatik noktaları Latin Amerika dizilerinden daha yüksek seviyelere taşıyor. Bu da bağımlılık yaratıyor."

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