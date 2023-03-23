Pelo artık affetmeyecek

'Yalı Çapkını' dizisinde Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman'ın şahsına yapılan yorumların ardından oyuncunun menajeri Cem Tatlıtuğ açıklama yaptı. Yapımda Ferit'in sevgilisini oynayan Kahraman, son dönemde izleyicilerinden yoğun tepki almaya başladı. Bu durum Kahraman'ın 'torpilli' olduğu ve dizide Seyran'ın yerini alacağı iddialarına kadar ilerleyince Cem Tatlıtuğ sessizliğini bozdu. Tatlıtuğ, ''Bundan sonra sürekli 'metres!' yakıştırmasının yapılması, 'torpilli' gibi çirkin ifadelerin kullanılmasını kendisine yakıştıran, seyirci olmaktan çıkıp insanlığını kaybedenlere karşı her türlü hukuki savaşı vereceğimizin bilinmesini istiyorum" dedi.

