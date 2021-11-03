Pelin'in tarzı

TRT'nin 'Kıbrıs Zafere Doğru' dizisinde rol alan Pelin Karahan önceki gün Zorlu'da objektiflere yansıdı. Oyuncu, mağazaları gezerek alışveriş yaptı. Yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve fırsatını buldukça da İstanbul'a ailesinin yanına geldiğini söyleyen Karahan, her zaman olduğu gibi şıklığı ve tarzıyla göz kamaştırdı.