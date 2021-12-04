Başrolünü Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu ve Tayanç Ayaydın'la paylaştığı 'Kıbrıs Zafere Doğru' dizisinde rol alan Pelin Karahan önceki gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Çekimlerden arda kalan zamanları ailesine ayırdığını söyleyen Karahan, "Çocuklarım, ailem herkes İstanbul'da olduğu için fırsat buldukça Kıbrıs'tan İstanbul'a geliyorum. Hani havada yaşıyorum desem mübalağa etmiş olmam. Ama işimi de severek yaptığım için, açıkçası bu durumdan şikayetçi değilim" dedi.