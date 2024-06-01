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Yapımcılara sitem! "Popülerliğe ya da güzelliğe göre yapılmamalı"
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01 Haziran 2024 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:01 Haziran 2024 Cumartesi 11:30:00

Pelin Karahan'dan yapımcılara sitem dolu sözler! "Popülerliğe ya da güzelliğe göre cast yapılmamalı"

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Ünlü oyuncu Pelin Karahan, dizi yapımcılarına sitem etti. Pelin Karahan, "Popülerliğe ya da güzelliğe göre cast yapılmamalı." sözleriyle yapımcıları eleştirdi.

Ekranlardan uzun süredir ayrı kalan oyuncu Pelin Karahan, yapımcılara sitem etti. Karahan'ın eşi Bedri Güntay geçtiğimiz günlerde bir davete katılıp "Eşim ekrana dönene kadar dizi izlemeyeceğim. Bütün kanallarda hep aynı oyuncular, hep aynı insanlar" diyerek sektördeki tekdüzeliğe isyan etmişti.

2 yıldır ekranda kendine yer bulamayan Pelin Karahan da eşinin sözlerine hak verdi. En son 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinde rol alan Karahan, ''Sektörde tekelcilik var'' diyerek sıkıntısını dile getirdi.

HER PROJEDE AYNI YÜZLER

İki çocuk annesi Karahan ardından şunları söyledi: "Bir dizi bitiyor oyuncular hop başka bir diziye... Orası 3 bölüm sonra bitiyor bir bakıyorsun başka bir yere, hep aynı yüzleri döndürüyorlar. Sektörde ne yazık ki tekelcilik var. Şu ara piyasayı anlayamıyorum. Sadece popülerliğe ya da güzelliğe göre cast yapılmamalı."

Etiketler : pelin karahan dizi güzellik popülerlik oyuncu yapımcı cast
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