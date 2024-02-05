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05 Şubat 2024 Pazartesi 07:20:00 - Güncelleme:05 Şubat 2024 Pazartesi 07:20:00

Pelin Karahan, Zuhal Topal ve Wilma Elles'in ailece sergi günü

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Oyuncu Pelin Karahan, Zuhal Topal ve Wilma Elles, çocuklarıyla birlikte 'Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi'ni gezdi.

Oyuncu Pelin Karahan, Zuhal Topal ve Wilma Elles, çocuklarıyla birlikte Metropol İstanbul'da 'Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi'ni gezdi. Oğulları Ali Demir ve Eyüp Can ile birlikte keyifli bir gün geçiren Karahan, ''Sömestr tatilinin keyfini doyasıya çıkarmaya geldik.'' şeklinde konuştu. Zuhal Topal kızı Lina'la hayvan figürleri ve anatomileri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Kucağında bebeği ile poz veren Wilma Elles fotoğrafın altına ''nazar boncuğu koymayı unutmayın'' dedi.

Etiketler : pelin karahan zuhal topal wilma elles sergi
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