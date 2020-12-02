Pelin Karahan setlere dönüyor... Beyazperde için hazır

Oyuncu Pelin Karahan, yeni sezon için Banu Zorlu’nun yapım şirketi Aura1 ile el sıkıştı. Dalgalar ve Denizler filmiyle sevenlerinin karşısına çıkacak olan Karahan'a Meral Çetinkaya, Cem Zeynel Kılıç ve Goncagül Sunar gibi oyuncular eşlik edecek.