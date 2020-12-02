02 Aralık 2020 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:02 Aralık 2020 Çarşamba 09:23:00
Pelin Karahan setlere dönüyor... Beyazperde için hazır
Pandemi nedeniyle son dönemde gelen teklifler konusunda titiz davranan Pelin Karahan, yeniden setlere dönme kararı aldı.
Oyuncu Pelin Karahan, yeni sezon için Banu Zorlu’nun yapım şirketi Aura1 ile el sıkıştı. Dalgalar ve Denizler filmiyle sevenlerinin karşısına çıkacak olan Karahan'a Meral Çetinkaya, Cem Zeynel Kılıç ve Goncagül Sunar gibi oyuncular eşlik edecek.
- Ece Özdikici'den Benim Adım Melek dizisinin set arasında paten molası
- Pelin Karahan setlere dönüyor... Beyazperde için hazır
- Yardım için parfümlü çorap tasarladı
- Otizmli çocuklar için anlamlı çağrı
- Burcu Binici koronavirüse yakalandı
- Ünlü şarkıcı Simge'den tartışma yaratacak açıklamalar! 'Artık kaliteli müzik yapılmıyor'