Pelin Karahan paylaştı! Murat Boz'un saçlarının hali şaşkınlık yaşattı

Ünlü şarkıcı Murat Boz, çift ile birlikte fotoğraf çektirdi. Pelin Karahan da bu paylaşımı “Canımız gelmiş” notuyla instagram hesabından yayınladı.

Murat Boz’un kısacık kestirdiği saçları ile görenleri şaşırttı. Ünlü şarkıcının farklı bir imaja büründüğünü belirten hayranları,”O saç ne Murat” diye yorum yazdı.

Murat Boz’un saçlarına yönelik sosyal medyada esprili paylaşımlar yapıldı. Beğenenler de vardı, eleştirenler de…

Kimi hayranları ise Murat Boz’un yeni imajının ona çok yakıştığını belirten mesajlar yazdı. Kimi hayranlar ise “Murat Boz’un saçına ısınamıyorum” şeklinde yorum bıraktı.