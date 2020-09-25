  • BIST
    1124.17
  • Dolar
    7,6657
  • Euro
    8,9171
  • Altın
    459,7280
İstanbul
18 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünyanın Kovid-19 vakaları ve ölümlerinde rekor rakamlar
Miçotakis: Türkiye ile diplomasiye bir şans verelim
Messi'den Barcelona yönetimine yeni eleştiri: Gelinen bu noktada beni hiçbir şey şaşırtmıyor
Hamas: İsrail'in yerleşim projelerini sürdürmesi normalleşen tarafların yalanlarını ortaya çıkardı
Pelin Karahan: Oyunculuk ve annelik birlikte yürütülür
İngiltere'de 6 bin 874 artışla en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Bakan Koca: Artık 2 virüs, 3 tedbir var
Kalın: Pelosi, Türkiye'ye karşı husumet içerisinde olan ön yargılı bir siyasetçi
Sırbistan'da askeri uçak düştü: 2 pilot öldü
Başkan Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile telefonda görüştü
Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
MHP Grup Başkanvekili Akçay: CHP, Kandil, Pensilvanya ve HDP'nin uydusu haline gelmiştir
İletişim Başkanı Altun'dan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye tepki
İsrail polisi, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmalarını engelledi
Sağlık Bakanlığı sahte site ve uygulamalara karşı uyardı
BDDK'dan yeni düzenleme: Yüksek limitli kredi kartının yolu açıldı
Bakan Selçuk'tan velilere 'güveniniz için teşekkürler' mesajı
AB Konseyi Başkanı Charles Michel: Doğu Akdeniz konulu çok taraflı konferansa hazırız
Türkiye'den ABD'ye sert tepki: Müttefiklik ruhuna aykırı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan son dakika deprem açıklaması
Başkan Erdoğan: Türkçemize sahip çıkmayı sürdüreceğiz
FETÖ'cü KPSS hırsızlarından hakkında gözaltı kararı verilen 100 kişiden 50'si yakalandı
Giresun'da yürürken sigara içmek yasaklandı!
HDP'li 7 vekil için fezleke düzenlenecek
25 Eylül 2020 Cuma 20:22:00 - Güncelleme:25 Eylül 2020 Cuma 20:34:00

Pelin Karahan: Oyunculuk ve annelik birlikte yürütülür

ABONE OL

Setlere geri dönen Pelin Karahan, "Oyunculuk ve annelik birlikte yürütülür" ifadelerini kullandı.

Pelin Karahan, kadın oyuncuların anne olduktan sonra setleri bırakacağı yönündeki algının yanlış olduğunu söyledi.

Pelin Karahan, sektördeki kadın oyuncuların anne olduktan sonra setleri bırakacak şeklindeki düşüncenin yanlış olduğunu söyledi. İki çocuğu bulunan oyuncu, içine sinen bir proje olursa setlere döneceğini anlattı. Hem anneliğin hem de oyunculuğun birlikte yapılabileceğini anlatan Pelin Karahan, “İkisi çok karşılaştırılabilecek şeyler değil. İkisinin de yaptıklarının karşısında aldığın duygular çok farklı. Annelik bambaşka bir şey" dedi. Üçüncü çocuğu düşünmediklerini de söyleyen Pelin Karahan, "3 erkekle ilgilenmek kolay değil. Hepsi ayrı ilgi istiyor, ben ancak yetişebiliyorum. Bir de kızım olursa kim bakar bilmiyorum. Üçüncü çocuğu düşünmüyorum. Allah isteyenlere versin" şeklinde yanıtladı.

ÇOCUKLARA PARAMIZ YETMEZ DİYORUM

Hayatı boyunca gereksiz harcamalar yapmadığını ve iyi para biriktirdiğini söyleyen oyuncu, "Hiç pişman olduğum bir harcamam olmadı. Çocuklar için gerçekleştirdiğim harcamalar da geçerli. Çocuklar her şeyi istiyor ve en pahalısını istiyor. Annecim onlara paramız yetmez diyerek, 20-30 liralık şeyler alıyoruz" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER