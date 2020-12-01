Pelin Karahan evde, çocuklar eşi Bedri Güntay'da

Pelin Karahan’ın evde olduğunu söyleyen Bedri Güntay, gününü oğullarına ayırdığını ekledi. Güntay, "Bugün Ali Demir ve Can Eyüp ile birlikte onlar için alışverişe çıktık. İstedikleri bir kaç parça birşey vardı bizde evden kısa süreliğine çıktık buraya geldik" dedi.