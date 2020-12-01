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01 Aralık 2020 Salı 18:41:00 - Güncelleme:01 Aralık 2020 Salı 17:42:00

Pelin Karahan evde, çocuklar eşi Bedri Güntay'da

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Oyuncu Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay, oğulları Ali Demir ve Can Eyüp ile Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Pelin Karahan’ın evde olduğunu söyleyen Bedri Güntay, gününü oğullarına ayırdığını ekledi. Güntay, "Bugün Ali Demir ve Can Eyüp ile birlikte onlar için alışverişe çıktık. İstedikleri bir kaç parça birşey vardı bizde evden kısa süreliğine çıktık buraya geldik" dedi.

Etiketler : Bedri Güntay Pelin Karahan Ali Demir Can Eyüp magazin Pelin Karahan oğulları
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