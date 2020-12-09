  • BIST
    1351.78
  • Dolar
    7,8047
  • Euro
    9,4472
  • Altın
    461,6110
İstanbul
10 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? CHP'nin önde gelen isimleri açıkladı
Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı: Yerli otomobilde kullanılacak kalitede
5 yıl sonra yeniden gündem oldu...
"Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz"
Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: Pandemi bakım ücreti ödüyoruz
"2023'te hangardan çıkacak"
Başkan Erdoğan'dan Başakşehir'e yapılan ırkçılığa kınama
Medipol Başakşehir-PSG maçındaki ırkçılığa Türkiye'den tepki yağdı
Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı: Türkiye ile anlaşmak için siyasi olarak şansımız iyi
Rafet El Roman eski eşi Tuğba Altıntop'un sözlerini yalanladı! 'Öyle bir şey olmadı'
ABD ile Slovenya arasında nükleer iş birliği anlaşması
Bu da Aleyna Tilki'nin AVM tarzı
Burcu Esmersoy'un Kapadokya pozları
Moğollar'dan 11 yıl sonra yeni albüm
Modacı Gülşah Saraçoğlu canlı yayını bastı! Küfürler yağdırdı...
Jessica May: Yeni yaşımda minikleri güldürelim
Pelin Akil ile Müge Boz'un bebeklerle keyifli günü
'Alyansımı asla çıkarmayacağım'
52 yıldır saat tamir ediyor
Sigarayı bıraktı 3 yılda 10 bin lira biriktirdi
Trabzon'da taka gibi kütüphane
Yasak Elma'nın usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın aile arası kutlaması
'Canavarlar' kısa filmi festivalin gözdesi
Şarkıcı Cansever'in kalbi kırıldı
09 Aralık 2020 Çarşamba 16:33:00 - Güncelleme:09 Aralık 2020 Çarşamba 16:33:00

Pelin Akil ile Müge Boz'un bebeklerle keyifli günü

ABONE OL

Oyuncu anneler Pelin Akil ile Müge Boz, önceki gün keyifli bir gün geçirdi.

Pelin Akil ikiz bebekleriyle Müge Boz da, kızıyla birlikte at çiftliğine gitti. Bebeklerini atlarla tanıştırarak keyifli bir geçiren iki ünlü anne de yaptıkları paylaşımlarla renkli karelere imza attı.

Etiketler : Pelin Akil Müge Boz Pelin Akil ikiz bebekleri magazin Müge Boz kızı
Tuğba Altıntop sevgilisinden ayrılmak isteyince dayak yedi

Tuğba Altıntop sevgilisinden ayrılmak isteyince dayak yedi
Hazal Kaya eşi Ali Atay'ın peşinden Çeşme'ye gitti

Hazal Kaya eşi Ali Atay'ın peşinden Çeşme'ye gitti
Savaşçı Paşa Can Yaman...

Savaşçı Paşa Can Yaman...
İrem Derici'nin 'Senin Hastan' ile zirvede

İrem Derici'nin 'Senin Hastan' ile zirvede
Manken Tuğba Özay'dan estetik açıklaması: Çoğu ünlü Testere filmindeki cadı karakterine benziyor

Manken Tuğba Özay'dan estetik açıklaması: Çoğu ünlü Testere filmindeki cadı karakterine benziyor
Sahne heyecanım ilk günkü gibi

Sahne heyecanım ilk günkü gibi
Gençleşmiş hissettiren bir hayat

Gençleşmiş hissettiren bir hayat
Yağmur Tanrısevsin'den çift maskeli koronavirüs önlemi

Yağmur Tanrısevsin'den çift maskeli koronavirüs önlemi
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan Kaan Demirağ'ın evlilik teklifine her dilde evet!

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan Kaan Demirağ'ın evlilik teklifine her dilde evet!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER