09 Aralık 2020 Çarşamba 16:33:00 - Güncelleme:09 Aralık 2020 Çarşamba 16:33:00
Pelin Akil ile Müge Boz'un bebeklerle keyifli günü
Oyuncu anneler Pelin Akil ile Müge Boz, önceki gün keyifli bir gün geçirdi.
Pelin Akil ikiz bebekleriyle Müge Boz da, kızıyla birlikte at çiftliğine gitti. Bebeklerini atlarla tanıştırarak keyifli bir geçiren iki ünlü anne de yaptıkları paylaşımlarla renkli karelere imza attı.
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