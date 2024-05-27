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27 Mayıs 2024 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2024 Pazartesi 15:00:00

Pelin Akil ile Anıl Altan boşanacaklar mı? Ünlü isimden açıklama geldi

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan boşanacaklar mı? sorusu magazin gündemini meşgul etse de bu merak gelen açıklama ile giderildi. Pelin Akil ile boşanacağı ileri sürülen Anıl Altan, ayrılık iddialarına ilişkin bakın ne söyledi.

2016 yılında dünyaevine giren Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanacaklar mı? sorusu magazin kulislerinde uzun zamandır konuşuluyordu.

BOŞANACAKLAR MI?

Kendisi gibi oyuncu olan Pelin Akil ile boşanacağı ileri sürülen Anıl Altan, ayrılık iddialarına son noktayı koyan açıklamayı nihayet yaptı. Anıl Altan, "Yok böyle bir şey. Haftaya birlikte tatile çıkacağız. Oradan bol bol fotoğraf atarız.'' dedi.

KIZLARA FOTOĞRAF YASAĞI

Öte yandan 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alan Anıl Altan, çocuklarıyla ilgili aldıkları kararı da açıkladı.

Artık kızları Alin ve Lina'nın yüzlerini göstermeyeceklerini söyleyen Altan, nedenini şöyle anlattı. Altan ''Nazarla bir ilgisi yok, onlar birer birey. Belki ileride istemeyecekler. İleride kendi kararlarıyla kullansınlar.'' dedi.

Etiketler : oyuncu pelin akil anıl altan boşanma
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