Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var

En son 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde yer alan oyuncu Pelin Akil, anne-çocuk psikolojisinden bahsetti. Oyuncu, önceki gün marka yüzü olduğu EasyFishoil'un lansmanında habercilerle bir araya geldi.

Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan'la evliliğinden Alin ve Lina adında kızları olan oyuncu, "Karnına ilk düştüğü andan beri kaygılar, endişeler ve 'Yetebilecek miyim' endişesi... Bende çarpı iki bir de... İlk deneyim olarak iki bebek olmasından ne yapacağını bilememek durumu... Sosyal medyada herkes her şeyi çok iyi biliyormuş gibi yorumluyor. Burada önemli olan annenin kendi iç güdüleriyle hareket ediyor olması... Çocuklarımla uyandığım her güne şükürler olsun" diye konuştu.