Pelin Akil Anıl Altan çiftinden yine beğeni yağmuru alan bir paylaşım: Babayla baş başa...
Kaynak: Akşam
Mutluluklarını her platformda dile getiren, gösteren ünlü çift Pelin Akil ile Anıl Altan sosyal medyayı da çok aktif kullanıyor. Sosyal medyanın da yakından severek takip ettiği ünlü çiftin çocukları Alin ve Lina'ya beğeniler yağmaya devam ediyor. Anıl Altan, evde çocuklarla tek kaldığı bir görseli paylaştı, kısa sürede beğeni yağdı.
Pelin Akil ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Anıl Altan, ikiz kızları Alin ve Lina ile evde baş başa kaldı. O anları sosyal medyadan paylaşan Altan, "Babayla baş başa kalınan bir günden..." diyerek yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.
2016 yılında evlenen Pelin Akil-Anıl Altan çifti, 2019'da kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına aldı. 30 yaşındaki Altan, kızları ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.
"BABAYLA BAŞ BAŞA KALINAN BİR GÜNDEN"
Bir kızına sarılırken, diğerinin de saçını toplamaya çalışan Anıl Altan, paylaşımına şu notu düştü:
"Babayla baş başa kalınan bir günden... Biri sarılırken, diğeri de tokasını takmamı istiyor ve bunlar aynı anda olmazsa kızıyorlar. Elimden gelenin en iyisiyle, nefesim yettiğince yanınızdayım kızlarım... (Koltuktaki Herkül'ün suratını görebilen?)"
Ünlü oyuncunun gönderisi kısa sürede 170 binden fazla beğeni ve yorum aldı.
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