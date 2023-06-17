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17 Haziran 2023 Cumartesi 15:24:00 - Güncelleme:17 Haziran 2023 Cumartesi 15:24:00

"Pedro Pascal'la oynamak isterim"

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Berrak Tüzünataç, bir ödül töreninde habercilerle bir araya geldi.

Berrak Tüzünataç, önceki akşam bir ödül töreninde habercilerle bir araya geldi. Dijitalde yayınlanan 'Terzi' dizisinin ikinci sezonunda yer alacak olan oyuncu, gecenin sunuculuğunu üstlendi. Tüzünataç, 'Game Of Thrones'un yıldızı Pedro Pascal ile bir dizide birlikte oynamak istediğini söyledi. Tüzünataç, "Pedro Pascal ile oynamak isterdim" dedi. Pascal'ı çok beğendiğini belirten Tüzünataç, "Sosyal medyada paylaşımlarının altına nazar boncukları koyuyorum" dedi.

Etiketler : berrak tüzünataç pedro pascal oyuncu
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