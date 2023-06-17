"Pedro Pascal'la oynamak isterim"

Berrak Tüzünataç, önceki akşam bir ödül töreninde habercilerle bir araya geldi. Dijitalde yayınlanan 'Terzi' dizisinin ikinci sezonunda yer alacak olan oyuncu, gecenin sunuculuğunu üstlendi. Tüzünataç, 'Game Of Thrones'un yıldızı Pedro Pascal ile bir dizide birlikte oynamak istediğini söyledi. Tüzünataç, "Pedro Pascal ile oynamak isterdim" dedi. Pascal'ı çok beğendiğini belirten Tüzünataç, "Sosyal medyada paylaşımlarının altına nazar boncukları koyuyorum" dedi.