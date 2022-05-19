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19 Mayıs 2022 Perşembe 18:30:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2022 Perşembe 18:30:00

Pedagog Demet'e veda zamanı

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Başrollerini Canan Ergüder, Songül Öden, Timuçin Acar ve Kubilay Aka'nın paylaştığı 'Oğlum' dizisi reyting kurbanı oldu.

Başrollerini Canan Ergüder, Songül Öden, Timuçin Acar ve Kubilay Aka'nın paylaştığı 'Oğlum' dizisi reyting kurbanı oldu. Dizi, 15. bölümde ekrana veda edecek. Yapımda 'Pedagog Demet' karakterine hayat veren Canan Ergüder sosyal medyadan çekimlerin bittiğini duyurdu. Oyuncu, rol arkadaşlarıyla beraber art arda fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşarak altına, "Bugün veda günü canım arkadaşlarıma, suya yazı yazdığımız bir işe daha güle güle" notunu düştü.


Etiketler : canan ergüder songül öden timuçin acar kubilay aka oğlum reyting
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