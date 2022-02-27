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27 Şubat 2022 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:27 Şubat 2022 Pazar 15:00:00

Pazarcılıktan oyunculuğa geçiş

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Haluk Bilginer'le başrolünü paylaştığı 'Baba' dizisinde rol alan Tolga Sarıtaş'ın çocukken mobilyacılık ve pazarcılık yaptığı ortaya çıktı.

Haluk Bilginer'le başrolünü paylaştığı 'Baba' dizisinde rol alan Tolga Sarıtaş'ın çocukken mobilyacılık ve pazarcılık yaptığı ortaya çıktı. Oyuncu, liseyi bitirdikten sonra annesi tarafından mobilyacıya çırak olarak verildi. Sarıtaş'ın ayrıca arkadaşının babasına yardım etmek için pazarcılık yaptığı da öne sürüldü.

Etiketler : Pazarcılıktan oyunculuğa geçiş Haluk Bilginer Baba Tolga Sarıtaş
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