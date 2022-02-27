Pazarcılıktan oyunculuğa geçiş

Haluk Bilginer'le başrolünü paylaştığı 'Baba' dizisinde rol alan Tolga Sarıtaş'ın çocukken mobilyacılık ve pazarcılık yaptığı ortaya çıktı. Oyuncu, liseyi bitirdikten sonra annesi tarafından mobilyacıya çırak olarak verildi. Sarıtaş'ın ayrıca arkadaşının babasına yardım etmek için pazarcılık yaptığı da öne sürüldü.