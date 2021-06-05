Payitaht'a veda

Bülent İnal'ın başrol oynadığı 'Payitaht Abdülhamid' dizisinin oyuncuları final yemeğinde buluştu. Abdülhamid Han karakterini 5 sezondur oynayan İnal, '' Çok güzel insanlarla çalıştık. Çok önemli bir proje Payitaht Abdülhamid. Türkiye'de ilklerden biri. Bunun bilinciyle çalıştık bugünlere geldik'' diyerek rolüne veda etti.