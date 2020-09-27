Payitaht Abdülhamid dizisi yeni oyuncuları ile 5. Sezon çekimleri başladı

Başrollerinde Bülent İnal, Özlem Conker'in rol aldığı ‘Payitaht Abdülhamid', yeni sezon çekimlerine geçtiğimiz günlerde başladı.

İsmail Hakkı, Hakan Bilgin, Cansu Fırıncı ve Ali Buhara Mete gibi yenilenen oyuncu kadrosuyla 5. Sezon çekimlerine başlayan dizide, Kovid- 19 önlemleri kapsamında oyuncular sete çıktı.



SÜRPRİZ YENİ OYUNCU

Payitaht Abdülhamid’in yeni oyuncuları arasında: İsmail Hakkı, Hakan Bilgin, Cansu Fırıncı, Ali Buhara Mete, Mehmet Korhan Fırat, Yılmaz Meydaneri, Alara Turan, Burak Haktanır, Eren Dinler, Halit Karaata, Gökşin Saraç ve Mesud Uz gibi televizyonun sevdiği usta ve popüler isimler yer alıyor.

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Akif karakteriyle nam salan Ali Buhara Mete dizinin kısa sürede sevilen karakterlerinden birisi olmuştu. Son olarak Diriliş Ertuğrul'da Mergen isimli karaktere hayat veren Ali Buhara Mete'nin yeni projesinin belli olduğu iddiaları çok konuşuldu. Ortaya atılan son iddialara göre Ali Buhara Mete'nin yeni sezonda TRT 1 ekranlarında cuma akşamı izleyici karşısına çıkan Payitaht Abdülhamid dizisinde yer alacağı söylentiler arasında yer alıyor.

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde KGT ekibinden Akif ve Diriliş Ertuğrul dizisinden Mergen olarak tanıdığım Ali Buhara Mete'nin yeni sezonda Payitaht Abdülhamid'in kadrosuna katıldığı çok konuşulan konular arasında yer aldı. Henüz yapımcı şirketinden ve yayıncı kuruluş TRT 1'den konu hakkında bir açıklama yapılmadı. Ünlü oyuncunun dizide hangi karakteri canlandıracağı ise merak konusu oldu.

ALİ BUHARA METE PAYİTAHT ABDÜLHAMİD'E Mİ KATILIYOR?

Ortaya atılan son iddialara göre Ali Buhara Mete'nin yeni sezonda TRT 1 ekranlarında cuma akşamı izleyici karşısına çıkan Payitaht Abdülhamid dizisinde yer alacağı söylentiler arasında yer alıyor.