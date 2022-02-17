Uzun bir süredir ekranlarda görünmeyen oyuncu Burcu Kara, 42'nci yaş gününü eşi Fırat Doğu Parlak ve oğlu Ali Çınar ile birlikte kutladı. Evinde aile arasında kutlama yapan Kara, pasta yerine çiğ köfte üfledi. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Kara, "Pasta da neymiş kocamın güzel ellerinin emeğinin yanında" diyerek Parlak'ın gönlünü bir kez daha fethetti.