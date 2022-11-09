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09 Kasım 2022 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:09 Kasım 2022 Çarşamba 09:30:00

Partide tehlikeli yakınlaşma

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Şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, ortak arkadaşlarının doğum günü partisinde yakınlaştı. Samimiyeti ilerleten ikili, gece boyu dans etti.

Şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, ortak arkadaşlarının doğum günü partisinde yakınlaştı. Samimiyeti ilerleten ikili, gece boyu dans etti.

Üç ay önce menajerliğini yapan Tolga Akış'tan boşanan şarkıcı Zeynep Bastık'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Son dönemde yıldızı parlayan şarkıcının oyuncu, Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte olduğu iddia edildi. Snob Magazin'in haberine göre Bastık ile Kaygılaroğlu, önceki akşam oyuncu Umut Kurt'un eşi Melisa İnci'nin 30'uncu yaş kutlamasında yakınlaştı. İkili, kısa sürede yan yana gelip saatlerce sohbet etti. Bastık ve Kaygılaroğlu, daha sonra DJ'e eşlik edip dans etti. Uzun süre baş başa sohbet eden ikili, daha sonra başka mekanda devam eden doğum günü partisine katılarak sabahın ilk ışıklarına kadar samimi bir şekilde eğlendi. Bastık'ın yurtdışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.

Etiketler : Partide tehlikeli yakınlaşma Uraz Kaygılaroğlu Şarkıcı Zeynep Bastık Tolga Akış
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