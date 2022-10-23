Pars'ın sevdiği yemekler kitap oluyor

Ebru Şallı, iki yıl önce lenfoma kanserinden kaybettiği oğlu Pars'ın en sevdiği yemekleri kitaplaştırıyor. "Kitapta Pars'ın en sevdiği yiyecekler olacak" dedi.

Eşi Uğur Akkuş tarafından darp edildiği iddia edilen eski model Ebru Şallı, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. İki yıl önce lenfoma kanserinden kaybettiği oğlu Pars için yemek kitabı çıkaracağını söyleyen model, "Daha önce Bero için yapmıştım. Pars'ın sevdiği yemeklerden derlediğim bir kitap çalışması olacak. Her şey hazır sadece fotoğraf çekimleri kaldı" dedi.

'BİYOLOJİK YAŞIM 29'

Hayatının en zor dönemlerinde hep çalışarak ayakta kaldığını söyleyen ve Türk kadınına her zaman çalışmayı tavsiye eden Şallı, "Türk kadınını her zaman çalışarak görmek istiyorum, ben 17 yaşımdan bu yana çalışıyorum, evlensem de boşansam da, çocuğum da olsa, kötü ve zor zamanlar da yaşasam hiç çalışmaktan vazgeçmedim. Kendi ayaklarının üzerinde durabilmeli kadınlar" dedi. Şallı, Amerika'da ölçüm yaptırdığını ve biyolojik yaşının 29 olduğunu belirterek, "Arkadaşlar biyolojik yaşım 29'muş. Sanırım giderek gençleşiyorum" diyerek espri yaptı.