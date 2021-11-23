Parmak izimle kan grubum orijinal

Modacı Gülşah Saraçoğlu, estetik itirafında bulundu. Saraçoğlu, sosyal medya hesabından bir takipçisinin, "Göz bebeklerin ve kulakları hariç hiçbir yerin orijinal değil" eleştirisine kayıtsız kalmadı. Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki gibi isimlerin modacısı olan Saraçoğlu, hayranının yorumuna cevap verdi. Modacı, "Özür dilerim size bu kadar rahatsızlık verdiğim için. Ayrıca parmak izim ve kan grubum da orijinal. Geri kalanını Türk doktorlarına emanet ettim. Gereksiz eleştiri, gizli hayranlıktır. Hadi şimdi istediğin gibi linç et beni" diyerek yorumda bulundu. Saraçoğlu, bir röportajında, "Bu zamana kadar yaptırdığım estetiklerle 'yüz nakli yaptırdım' diyebilirim. Ben estetiği seviyorum, doğal olan hiçbir şeyi sevmem" demişti.