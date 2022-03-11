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11 Mart 2022 Cuma 20:00:00 - Güncelleme:11 Mart 2022 Cuma 20:00:00

Parmak bebeğe kök hücre nakli

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 495 gram ağırlığında ve 28 santimetre boyunda dünyaya gelen bebeğe mezenkimal kök hücre nakli yapıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 495 gram ağırlığında ve 28 santimetre boyunda dünyaya gelen bebeğe mezenkimal kök hücre nakli yapıldı. Hayata tutunan parmak bebeğe Yavuz Selim adı verildi. Bebeğin akciğerlerinin daha iyi gelişebilmesi ve kronik akciğer hastalığının oluşmaması için bebeğe mezenkimal kök hücre nakli yapıldı. NKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gültekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yavuz Selim Cihan'ın sağlığına kavuşacağı günü beklediklerini söyledi.

Hastanelerinde ilk defa böyle bir tedavi uygulamanın sevincini yaşadıklarını belirten Gültekin, şöyle konuştu: "Tıp bilimi artık genetik ve kök hücre üzerinde, gelişmelere açık bir şekilde çalışmakta. Hastalıkların tedavisinde, araştırmasında kök hücre önemli yer kat etmektedir. Biz de yeni doğan prematüre 495 gram bir bebeğimize göbek mezenkimal hücrelerinden kök hücre hazırlayarak, kök hücre naklinde bulunduk. Hastamızın genel durumu iyi. Dünyadaki tıp gelişimlerine ayak uydurduğumuz için çok mutluyuz. Bu işlemi gerçekleştiren hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Uzman Dr. Mustafa Törehan Aslan da prematüre bir bebeği hayata bağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Yeni doğan çok riskli bebekleri tedavi ederek sağlıklarına kavuşturmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Özellikle dünyadaki son gelişmelerle birlikte mezenkimal kök hücre tedavileri umut oluyor. Aslında hem ülkemizde hem de dünyada çok sınırlı sayıda uygulanan bir yöntem. Bu tedavi yöntemini çok ileri bir prematüre bebeğimize uyguladık. 23'üncü gebelik haftasında 5,5 aylıkken erken doğum nedeniyle dünyaya gelen 495 gram ağırlığındaki bebeğimize akciğer gelişimini daha iyi sağlamak için kök hücre naklini başarılı bir şekilde yaptık."

Etiketler : Parmak bebeğe kök hücre nakli Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uzman Dr. Mustafa Törehan Aslan
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