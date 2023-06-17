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17 Haziran 2023 Cumartesi 15:17:00 - Güncelleme:17 Haziran 2023 Cumartesi 15:17:00

Parklardaki çöpünüzü toplayın

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Sarıyer'de kızı Mercan ile gittiği bir oyun parkında yerdeki cam kırıklarını gören Özge Özpirinçci, isyan etti. Oyuncu, "Kesici aletler ve izmaritlerin olduğu bir parkta Mercan'ı oynamaya bırakmam" dedi.

'Aile Yalanları' dizisiyle ara verdiği ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Özge Özpirinçci önceki akşam bir ödül törenine katıldı. Özpirinçci gecede habercilerle bir araya geldi. Burak Yamanürk ile evliliğinden dünyaya gelen iki yaşındaki kızı Mercan ile geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de bir oyun parkına giden oyuncu, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Kızını salıncakta sallamak için girdiği parkın zemininde cam kırıkları ve sigara izmaritleri gören Özpirinçci, yaşadığı rahatsızlıkla ilgili konuştu. Oyuncu, "Yerlerde cam kırıkları ve izmaritlerin olduğu bir parkta Mercan'ı oynamaya bırakmam, hiçbir anne de bunu yapmaz" dedi. Özpirinçci, akşamları parklarda olan insanlara, "Orada keyif alan akşam eğlenen insanlar unutmasın ki sabah çocuklar gidecek çöpünüzü toplayın" diyerek seslendi. Oyuncu daha önce gördüğü manzaraya "Demek ki bizim insanımız genel olarak çocuk parkını kullanmayı bilmiyor" diyerek tepkisini dile getirmişti.

Etiketler : özge özpirinçci oyuncu mercan
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