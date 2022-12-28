Paris'te heykel yapıyor

Dijitalde yayınlanan 'Zeytin Ağacı' dizisinin ikinci sezonu için önümüzdeki aylarda sete çıkarak kamera karşısına geçecek olan oyuncu Tuba Büyüküstün'ün yeni hobisi belli oldu. Bir süredir kızları Maya ve Toprak ile Fransa'da yaşayan oyuncu, heykele merak sardı. Büyüküstün, şehirde bir atölyede çamurdan heykel atölyesine kayıt oldu. Özel hoca eşliğinde dersler alan Büyüküstün, çamurdan heykel yapıyor. Oyuncu, atölyedeki çalışmalarını sosyal medya hesabından paylaşarak gözler önüne serdi. Büyüküstün'ün takipçileri yaptığı heykelleri beğendi. Güzel oyuncu, pandemi döneminde resme merak sarmış ve Anadolu Yakası'ndaki evinin bir odasını atölye haline getirmişti.

