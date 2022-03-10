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10 Mart 2022 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:10 Mart 2022 Perşembe 08:00:00

Paris'te gelinlik bakıyor

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Yazın nişanlısı Mehmet Dinçerler'le nikah masasına oturmaya hazırlanan Hadise, düğün hazırlıklarına başladı.

Yazın nişanlısı Mehmet Dinçerler'le nikah masasına oturmaya hazırlanan Hadise, düğün hazırlıklarına başladı. Popçu, dünyaca ünlü bir markanın davetlisi olarak Paris Moda Haftası'nda gelinlik provası yaptı. Hadise, Dior'dan gelinlik bakıyor. Çift, öte yandan düğünleri için boğazdaki lüks otelleri inceliyor.

Etiketler : Mehmet Dinçerler Hadise Paris Moda Haftası
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