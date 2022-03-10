Paris'te gelinlik bakıyor

Yazın nişanlısı Mehmet Dinçerler'le nikah masasına oturmaya hazırlanan Hadise, düğün hazırlıklarına başladı. Popçu, dünyaca ünlü bir markanın davetlisi olarak Paris Moda Haftası'nda gelinlik provası yaptı. Hadise, Dior'dan gelinlik bakıyor. Çift, öte yandan düğünleri için boğazdaki lüks otelleri inceliyor.