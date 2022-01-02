Paris'te barışma

4 yıl önce evlenen oyuncu Bensu Soral ile işadamı Hakan Baş, bir süredir evliliklerinde kriz yaşıyordu. Aralarındaki buzları eriten ünlü çift, yeni yıla Paris'te girdi. Soral, eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, ilişkilerine yeniden şans verdiklerini duyurdu. Hakan Baş, geçtiğimiz haftalarda "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" demişti.