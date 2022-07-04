Paris yolcusu

'49' adlı sinema filmi projesi için yoğun hazırlık sürecini sürdüren Hande Doğandemir, Baccarat Rouge 540 için düzenlenen etkinliğe özel davetli olarak katılacak. Oyuncu, birbirinden gösterişli etkinlik ve davetlerin düzenlendiği kristal cam müzesi Baccarat Müzesi'nde gerçekleşecek davet için Paris'e uçacak. 3 gün sürecek davet programı için Doğandemir, iki elbise siparişi verdi.