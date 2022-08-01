Paris pembesi

Popçu Gülşen, önceki akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Tüm biletlerin günler öncesinden tükendiği ve izdihama yol açan konserde popçu, tarzıyla dikkat çekti. 2,5 saat süren konserde hit şarkılarını seslendiren şarkıcıya Orhan Şallıel yönetiminde 56 kişilik senfoni orkestrası eşlik etti. Gülşen gecede iki ayrı kostüm giydi. Dünyaca ünlü markanın koleksiyonundan iki özel parça Paris'ten özel olarak gönderildi.