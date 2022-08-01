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01 Ağustos 2022 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2022 Pazartesi 13:30:00

Paris pembesi

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Popçu Gülşen, önceki akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.

Popçu Gülşen, önceki akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Tüm biletlerin günler öncesinden tükendiği ve izdihama yol açan konserde popçu, tarzıyla dikkat çekti. 2,5 saat süren konserde hit şarkılarını seslendiren şarkıcıya Orhan Şallıel yönetiminde 56 kişilik senfoni orkestrası eşlik etti. Gülşen gecede iki ayrı kostüm giydi. Dünyaca ünlü markanın koleksiyonundan iki özel parça Paris'ten özel olarak gönderildi.

Etiketler : Paris pembesi Popçu Gülşen Harbiye Açıkhava Tiyatrosu
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