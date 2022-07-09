VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sporsuz tatilim olmaz
Liseli aşıklar yürüyüşÜ
Bu dönemde sanatçı olmak istemezdim
Paris güzeli
Formunun sırrını açıkladı
Artık herkes çok ünlü
BOĞAZ'DA Nostalji rüzgarı
50 yaşında aşk değil romatizma olur!
Doktora bile takipçiye göre gidiyorlar
Rigor Mortis'e dikkat
KURBAN ETİ KÜÇÜK PARÇALAR HALİNDE SAKLANMALI
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumu - 9 Temmuz
"Doktor kılıklı anarşistlerden mesleği kurtarmak lazım"
Kurban Bayramı coşkusu... Camiler doldu taştı
Bakan Soylu bayram namazını askerlere beraber kıldı
Bakan Soylu, Kurban Bayramı'na Yüksekova'da jandarmalarla girecek
Abe'yi öldürdüğü belirtilen şüpheli siyasi amacının olmadığını savund
Kurban Bayramı bugün idrak edilecek
İran'da reformist siyasetçi "ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmak" suçlamasıyla tutuklandı
ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi sağlayacak
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü
Bakan Kirişci paylaştı: Çay üreticilerimize hayırlı olsun
AFAD boğulma olaylarına karşı alınması gereken önlemleri açıkladı
Bayram yağmurla geliyor: 10 kente sarı uyarı
09 Temmuz 2022 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2022 Cumartesi 13:30:00

Paris güzeli

ABONE OL

Başrolünü İsmail Hacıoğlu'yla paylaşacağı '49' adlı sinema filmiyle beyazperdede boy gösterecek olan oyuncu Hande Doğandemir, Baccarat Rouge 540 daveti için Paris'e gitti.

Başrolünü İsmail Hacıoğlu'yla paylaşacağı '49' adlı sinema filmiyle beyazperdede boy gösterecek olan oyuncu Hande Doğandemir, Baccarat Rouge 540 daveti için Paris'e gitti. Oyuncu, Tuvana Büyükçınar imzalı siyah elbisesiyle göz kamaştırdı. Şıklığıyla davetin en dikkat çekici isimlerinden biri olan Doğandemir, Paris turu yapmayı da ihmal etmedi. Eyfel Kulesi'ni de ziyaret eden oyuncunun İstanbul'a döner dönmez yeni projesi için hazırlıklara başlayacağı öğrenildi.

Etiketler : ismail hacıoğlu hande doğandemir baccarat rouge
Annesinden set ziyareti

Annesinden set ziyareti
Kolunda servet taşıyor

Kolunda servet taşıyor
Gülşen Bubikoğlu benzerliği

Gülşen Bubikoğlu benzerliği
Aşk paylaşarak yüceltilmeli

Aşk paylaşarak yüceltilmeli
Renkli açılış

Renkli açılış
4 günde 5501 km'lik yol yaptı

4 günde 5501 km'lik yol yaptı
Hayatımız bir yol, tadını çıkarmalıyız

Hayatımız bir yol, tadını çıkarmalıyız
Buray ‘Girdap'ı

Buray ‘Girdap'ı
Türk Müziği gecesi

Türk Müziği gecesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX