Paris güzeli

Başrolünü İsmail Hacıoğlu'yla paylaşacağı '49' adlı sinema filmiyle beyazperdede boy gösterecek olan oyuncu Hande Doğandemir, Baccarat Rouge 540 daveti için Paris'e gitti. Oyuncu, Tuvana Büyükçınar imzalı siyah elbisesiyle göz kamaştırdı. Şıklığıyla davetin en dikkat çekici isimlerinden biri olan Doğandemir, Paris turu yapmayı da ihmal etmedi. Eyfel Kulesi'ni de ziyaret eden oyuncunun İstanbul'a döner dönmez yeni projesi için hazırlıklara başlayacağı öğrenildi.

