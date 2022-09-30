Dijitalde yayınlanan 'Dünyayla Benim Aramda' dizisinde yer alan oyuncu Demet Özdemir, Paris çıkarması yaptı. Geçtiğimiz ay müzisyen Oğuzhan Koç ile evlenen oyuncu, Calzedonia'nın dünya starlarının katıldığı organizasyonuna Türkiye'den tek konuk oldu. Etkinliğin sahibi Özlem- Marco Temponi çiftiyle kırmızı halıda dünya basınına poz veren Özdemir, samimi tavırları ve şıklığıyla göz kamaştırdı.