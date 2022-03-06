Parçalar aşk acısı çekenlere

Merve Özbey Yeni Gazino adlı mekanda sevenleriyle bir araya geldi. Sanatçı, 'Tamamen Arabesk' konsepti enerjisiyle hayranlarını büyüledi. Sevenleriyle sohbet eden Özbey, "Bu gece eski sevgiliye mesaj atmayı serbest bırakıyorum. Bu söyleyeceğim şarkılar aşk acısı çekenlere gelsin" dedi.