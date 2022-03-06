06 Mart 2022 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:06 Mart 2022 Pazar 10:30:00
Parçalar aşk acısı çekenlere
Merve Özbey Yeni Gazino adlı mekanda sevenleriyle bir araya geldi. Sanatçı, 'Tamamen Arabesk' konsepti enerjisiyle hayranlarını büyüledi.
Merve Özbey Yeni Gazino adlı mekanda sevenleriyle bir araya geldi. Sanatçı, 'Tamamen Arabesk' konsepti enerjisiyle hayranlarını büyüledi. Sevenleriyle sohbet eden Özbey, "Bu gece eski sevgiliye mesaj atmayı serbest bırakıyorum. Bu söyleyeceğim şarkılar aşk acısı çekenlere gelsin" dedi.