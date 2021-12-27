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27 Aralık 2021 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:27 Aralık 2021 Pazartesi 14:30:00

Parayı elimde tutamadım

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Bir dönem çok para kazandığını ancak tutumlu olamadığını söyleyen Defne Samyeli kendisine bu konuda danışman tuttuğunu açıkladı.

Bir dönem çok para kazandığını ancak tutumlu olamadığını söyleyen Defne Samyeli kendisine bu konuda danışman tuttuğunu açıkladı.

Defne Samyeli, katıldığı bir televizyon programında para konusunda tutumlu olmadığını açıkladı. 'Ukusuzlur Kulübü' adlı programda "Ömrüm boyunca çok para kazandım, her zaman işim oldu" diyen Samyeli, parayı elinde tutması konusunda sorunlar yaşadığını söyledi. Onu da zamanla çözdüğünü ve kendisine danışman tuttuğunu açıklayan Samyeli, "Danışmanım iki yıl uğraştı bunun için. Hisse senedi, yatırım gibi. Apartman dairesi değil. Ben hiç anlamıyorum. Değerlendiremeyince de bir şeyin olmuyor ve sistem senden onları bir şekilde alıyor'' dedi. Samyeli yıllar önce verdiği bir röportajında vücudunu susam yağıyla 15 dakika fırçalamasına açıklık getirdi. Bu yönteminin sabah rutini olduğunu söyleyen Samyeli, "Önce kuru fırçayla vücudunu fırçalıyorsun ayaklarından başlayarak. Psikolojimi hemen düzeltiyor. Ben vücuduma istersem yoğurt süreyim bana yarar. Fırçayla kan dolaşımını harekete geçiriyorum" dedi.

Etiketler : Parayı elimde tutamadım Defne Samyeli Ukusuzlur Kulübü
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