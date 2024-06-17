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Parasını harcamamak için kuaföre gitmiyormuş
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17 Haziran 2024 Pazartesi 23:59:00 - Güncelleme:17 Haziran 2024 Pazartesi 23:59:00

Parasını harcamamak için kuaföre gitmiyormuş

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Şarkıcı Sevcan Orhan, kendisini tutumlu bir insan olarak tanımladı.

Orhan, KKTC'deki Nuh'un Gemisi Hotel'de sevenleriyle bir araya geldi. Mavi ve yeşil renkli elbisesiyle dikkat çeken Sevcan, sahne kıyafetlerine çok para harcamadığını belirterek, "Tutumlu bir insanım, çok para harcamam, saçlarımı bile kendim yaparım. Kostüm ve makyaja çok harcama yapmayı doğru bulmam. Kuaföre bile gitmem" dedi. Orhan birikimlerini gayrimenkule ve altına yatırdığını söyleyerek, "Devir tutumlu olma devri, herkes yarınını düşünürken kıyafete, saça ve makyaja aşırı para harcamayı doğru bulmuyorum" diye konuştu.

Etiketler : Sevcan Orhan tutumlu şarkıcı
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