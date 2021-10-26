'Paramparça' Teoman

Rockçı Teoman, YBY Kemerburgaz'da sevenleriyle buluştu. Şarkıcı yenilenen orkestrasıyla birlikte sevilen parçalarının iki saat boyunca seslendirdi. Teoman, gecede 'N'apim Tabiatım Böyle', 'Paramparça', 'Renkli Rüyalar Oteli' gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi. Soğuk havaya rağmen konserine gelen hayranlarına rockçı, "İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız" dedi. Teoman'ı izlemeye gelenler arsında Azra Akın ve Uğurkan Erez gibi isimler yer aldı.