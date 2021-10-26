VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Palandöken'e suni kar yağdırılıyor
BM: Burundi'de 60 binden fazla mülteci gönüllü olarak evine döndü
24 Özel “Murat Kurum”
BDDK Başkanı açıkladı!
Cevap Soruda
UÇBEY gri listeye çizik attı
Ben Bilirim 500. bölümünü kutladı!
CHP ve HDP'den ortak karar! Tezkereye "hayır" diyecek
Meral Akşener seçimini yaptı! Açıkça tarafını belli etti
Topyekün bir saldırı başlatılabilir!
Rus basını yazdı: 10 ülkeyi dize getirdi
Başkan Erdoğan Fuzuli Havalimanı'na inen ilk lider oldu
Dark Web'e dev operasyon! 150 kişi yakalandı
TSK'nın karşısına çıkmaya korktular
Büyükelçilerin geri adımı Türkiye düşmanı Kati Piri'yi çılgına çevirdi!
Gündemi sarsacak "Prens Selman" iddiası: Kralı zehirli yüzükle öldürmek istedi
"Türkiye" çağrısı yaptı: Karadeniz'e ihtiyacımız var
"Zihinleri fukara akılları ukala"
“İlk Uzun Metrajımı Nasıl Yaptım?” Söyleşisi Bosphorus Film Lab Kapsamında Gerçekleştirildi
İçişleri'nden 32 ile genelge: Nokta operasyonlar düzenlenecek
TOKİ kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: Yıl sonuna kadar 80 bin aile konut sahibi olacak
Altun'dan DW Türkçe'nin spekülasyonuna tepki: İlişkilerimizi zehirliyorsunuz
Kritik projeler hayata geçirilecek
26 Ekim 2021 Salı 15:30:00 - Güncelleme:26 Ekim 2021 Salı 15:30:00

'Paramparça' Teoman

ABONE OL

Rockçı Teoman, YBY Kemerburgaz'da sevenleriyle buluştu. Şarkıcı yenilenen orkestrasıyla birlikte sevilen parçalarının iki saat boyunca seslendirdi.

Rockçı Teoman, YBY Kemerburgaz'da sevenleriyle buluştu. Şarkıcı yenilenen orkestrasıyla birlikte sevilen parçalarının iki saat boyunca seslendirdi. Teoman, gecede 'N'apim Tabiatım Böyle', 'Paramparça', 'Renkli Rüyalar Oteli' gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi. Soğuk havaya rağmen konserine gelen hayranlarına rockçı, "İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız" dedi. Teoman'ı izlemeye gelenler arsında Azra Akın ve Uğurkan Erez gibi isimler yer aldı.

Etiketler : Rockçı Teoman Azra Akın Uğurkan Erez
Aşıklar Paris'te

Aşıklar Paris'te
Türkiye'nin en çok takip edileni Hande

Türkiye'nin en çok takip edileni Hande
Cedi ve Ebru evliler kervanına katılıyor

Cedi ve Ebru evliler kervanına katılıyor
Yeni klip heyecanı

Yeni klip heyecanı
Kavgası eksik olmayan aşk bitti! Didem Soydan Burak Deniz ayrıldı

Kavgası eksik olmayan aşk bitti! Didem Soydan Burak Deniz ayrıldı
Sorgulayıcı ve gözlemciyim

Sorgulayıcı ve gözlemciyim
Mutluluğa giden yol müzikten geçer

Mutluluğa giden yol müzikten geçer
Anne-oğul pozu

Anne-oğul pozu
Arşivlik klip

Arşivlik klip

EN ÇOK OKUNAN HABERLER