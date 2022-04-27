Panik gecesi

Sanatçı Ferdi Tayfur'un kendi gibi müzisyen olan kızı Tuğçe Tayfur, daha önce 'Arkadaşım' dediği Burak Kalfa'yla Bebek'te el ele objektiflere yansıdı. Sahilde yürüyüş yapan ikili, art arda patlayan flaşlar karşısına ufak çaplı şaşkınlık yaşadı. Çift, habercilere görüntü vermemek için sağa sola kaçışırken, Tuğçe Tayfur başını öne eğerek yüzünü gizledi. Soruları yanıtsız bırakan ikili, "Yeter çekmeyin" diyerek tepki gösterdi.