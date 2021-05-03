Pandemide sürekli öğrendi

Tam kapanmayla birlikte bugünlerde evinin keyfini çıkaran oyuncu Yağmur Tanrısevsin, bir gününü Based İstanbul adlı Instagram adresinde yayımladı. Bu süre zarfında kendiyle zaman geçiren oyuncu baristalık eğitimi aldığını ve seramik kupalar yaptığını söyledi. Pandemi dönemi boyunca ata binmeyi de öğrendiğini belirten oyuncu, artık dört nala da koşuyor.