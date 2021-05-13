Pandemide reklam daha mantıklı

Nebahat Çehre ile Nükhet Duru, yeni reklam anlaşmalarıyla ekrana döndü. Nükhet Duru (66) bir mobilya markasıyla el sıkışırken Nebahat Çehre de (77) bir yatak şirketinin reklam yüzü oldu. Ne dizi ne de filmle uzun zamandır ekranda olmayan iki ünlü isim, reklam çalışmasıyla pandemi döneminde kazanç elde etmeyi uygun gördü.

