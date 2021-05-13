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13 Mayıs 2021 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2021 Perşembe 16:30:00

Pandemide reklam daha mantıklı

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Nebahat Çehre ile Nükhet Duru, yeni reklam anlaşmalarıyla ekrana döndü.

Nebahat Çehre ile Nükhet Duru, yeni reklam anlaşmalarıyla ekrana döndü. Nükhet Duru (66) bir mobilya markasıyla el sıkışırken Nebahat Çehre de (77) bir yatak şirketinin reklam yüzü oldu. Ne dizi ne de filmle uzun zamandır ekranda olmayan iki ünlü isim, reklam çalışmasıyla pandemi döneminde kazanç elde etmeyi uygun gördü.

Etiketler : nükhet duru nebahat çehre reklam
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