Pandemide durmadık ürettik

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yeni albümü için yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyleyen şarkıcı, "Malum şartlardan dolayı birçok piyasa gibi müzik sektörü de ciddi yara aldı. Bizde bu süreci biraz lehimize çevirip, daha çok ürettik. Nisanda yeni albümümüz yayımlanacak" dedi.

